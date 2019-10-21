Основные макроэкономические показатели, положенные в основу формирования федерального бюджета

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|2018 год
|2019 год
|2020 год
|2021 год
|2022 год
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|Отчет
|Оценка*
|Закон №459-ФЗ
|Законопроект
|к закону (%)
|Закон №459-ФЗ
|Законопроект
| к закону (%)
|Законопроект
|к законопроекту на 2021 год (%)
|Цены на нефть Urals ($/барр.)
|70
|62,2
|59,7
|57
|95,5
|57,9
|56
|96,7
|55
|98,2
|Цены на газ (среднеконтрактные, включая страны СНГ, $/тыс. куб. м)
|222,8
|189,2
|210,1
|183,7
|87,4
|211,2
|184,4
|87,3
|179,1
|97,1
|ВВП (млрд руб.)
|103876
|108414
|110732
|112863
|101,9
|118409
|120364
|101,7
|128508
|106,8
|Рост ВВП (%)
|2,3
|1,3
|2
|1,7
|
|3,1
|3,1
|
|3,2
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|Инвестиции (млрд руб.)
|17595
|19283
|20966
|20985
|100,1
|23362
|23180
|99,2
|25436
|109,7
|Объем импорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России, $ млрд)
|238,5
|237,5
|278,7
|249
|89,3
|298,1
|265,8
|89,2
|285,8
|107,5
|Объем экспорта (по кругу товаров, учитываемых ФТС России, $ млрд)
|449,6
|412,7
|437,2
|411,6
|94,1
|447,3
|432,4
|96,7
|454,2
|105
|Прибыль прибыльных организаций (млрд руб.)
|26388
|27599
|24997
|28343
|113,4
|26803
|30300
|113
|32115
|106
|Инфляция (% к декабрю пред. года)
|4,3
|3,8
|3,8
|3
|
|4
|4
|
|4
|
|Курс доллара (руб./$)
|62,5
|65,4
|63,8
|65,7
|103
|64
|66,1
|103,2
|66,5
|100,7
|Фонд заработной платы (млрд руб.)
|23 165
|24 569
|25 576
|25 909
|101,3
|27 308
|27 591
|101
|29 545
|107,1
|Объем экспорта нефти (млн тонн)
|260,6
|265,6
|259,2
|270,2
|104,2
|257,3
|270,2
|105
|266,2
|98,5
|Объем экспорта природного газа (млрд куб. м)
|220,6
|217,4
|217,5
|223,6
|102,8
|220
|237
|107,7
|235,4
|99,3
|Объем экспорта нефтепродуктов (млн тонн)
|150,3
|150
|152
|152
|100
|153
|153
|100
|153
|100
|Объем добычи нефти (млн тонн)
|555,7
|561
|562
|564
|100,4
|562
|564
|100,4
|562
|99,6
|Объем добычи газа (млрд куб. м)
|727,6
|739,1
|724
|748,6
|103,4
|730,1
|763,6
|104,6
|777,6
|101,8