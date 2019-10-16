Губернатор Новосибирской области провёл выездное совещание по реконструкции Монумента Славы

В ходе совещания Андрей Травников обратил особое внимание на необходимость максимально эффективного использования выделенных на объект средств. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть доложил главе региона об эффективности использования средств, направленных на реконструкцию комплекса из областного и федерального бюджета.



С учётом высокой значимости мемориального комплекса «Монумент Славы» для новосибирцев, работам по его реконструкции уделяется особое внимание. Всё, что должно быть сделано на первом этапе, до завершения строительного сезона 2019 года, нужно выполнить в кратчайшие сроки, – особо подчеркнул Андрей Травников.

«Основные работы, в частности укладку плитки, надо успеть завершить на этой неделе. В целом темпы работ достаточно высокие, особенно учитывая тот факт, что объект большой и по ходу приходилось принимать решения по увеличению объёмов работы, по некоторым техническим вопросам. Мы и раньше понимали, что придётся полностью, а не выборочно менять плитку, что после «дефектовки» пилонов возникнут дополнительные работы. Пришлось принимать решение и об увеличении финансирования», – пояснил губернатор.

В соответствии с обращением мэрии г. Новосибирска по данному объекту дополнительно были предусмотрены средства областного бюджета в размере – 24,7 млн. рублей на работы по устройству покрытий. В 2020 году на осуществление проекта предполагается направить сопоставимую сумму из средств областного бюджета. Техническая готовность объекта благоустройства Монумента Славы сейчас превышает 70%.

Территория Монумента Славы должна быть реконструирована к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020-м году. Комплексное благоустройство Сквера Славы и реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны» в г. Новосибирске осуществляется с участием средств областного бюджета в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и государственной программы «Культура Новосибирской области». Средства на реализацию проекта на условиях софинансирования выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Для реализации проекта на средства областного и федерального бюджетов заключен контракт стоимостью 113,77 млн рублей, включающий демонтаж существующих и устройство новых покрытий, водоотводного лотка, лестничных спусков, пандусов, установку малых архитектурных форм (скамейки, урны, велопарковка), ремонт наружного освещения, озеленение территории. Также в рамках мероприятий программы «Культура Новосибирской области», курируемой министерством культуры Новосибирской области, из средств областного бюджета на сумму 64,64 млн рублей заключен контракт на выполнение работ по демонтажу существующих покрытий, гидроструйной очистке поверхностей, ремонтные работы, монтаж сети электроснабжения стационарного поста оповещения и системы звукового обеспечения, монтаж сети художественного освещения, комплекса технических систем безопасности, реконструкция общей сети освещения.