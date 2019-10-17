Комплекс Limassol Marina

Месторасположение: Кипр, Лимассол, Limassol Marina

Насыпная часть острова: 170 тыс. кв. м.

Площадь застройки: 48 тыс. кв. м, из них 6,6 тыс. кв. м коммерческая.

Типы жилой недвижимости: 211 апартаментов и 74 виллы с частными причалами.

Инфраструктура: марина с причалами для 650 яхт длиной до 110 м, 15 объектов общественного питания, 40 магазинов и бутиков, спа-центр и фитнес-клуб, культурный центр и школа по обучению навыкам судовождения.

Парковка: 750 машино-мест в дополнение к частным парковочным местам, выделенным жителям и арендаторам яхтенных причалов.

Сроки завершения строительства: лето 2020 года.