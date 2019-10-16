Ростовской активистке Анастасии Шевченко продлили домашний арест

Ленинский районный суд Ростова продлил домашний арест активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко до 20 декабря, сообщил ''Ъ-Юг'' адвокат женщины Сергей Ковалевич. Условия ареста суд без изменения.

Как ранее сообщал „Ъ-Юг“, в августе Ростовский областной суд смягчил госпоже Шевченко условия домашнего ареста. Ей разрешили звонить детям.

Напомним, ростовскую активистку Анастасию Шевченко задержали в январе этого года, она стала первой в России подозреваемой по уголовному делу о работе «нежелательных» организаций (ст. 284.1 УК РФ). С 23 января 2019 года она находится под домашним арестом.

Дарья Голякова