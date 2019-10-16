Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Сестрорецке

Центр амбулаторной онкологической помощи открыт на базе городской поликлиники №68 города Сестрорецка. Новое медучреждение появилось по программе нацпроекта «Здравоохранение», оно создано для повышения доступности оказания первичной специализированной медицинской помощи по профилю «онкология» взрослому населению Курортного и Кронштадтского районов, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В ЦАОП намерены проводить исследования легких, маммографические исследования, рентгеновскую компьютерную и магнитно-резонансную томографию, будут работать эндоскопические кабинеты, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики. До конца года подобные центры откроются также в Калининском, Колпинском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах. Первый аналогичный ЦАОП открылся в Выборгском районе города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном утвердили программу борьбы с раком. До 2024 года на нее потребуется 2,5 млрд рублей из федерального бюджета.