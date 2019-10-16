ФК «КамАЗ» извинился перед болельщиками «Спартака» за инцидент с клеткой

Гендиректор ФК «КамАЗ» Айнур Миннеханов принес официальные извинения Российскому футбольному союзу (РФС) и болельщикам московского «Спартака», которых, по их мнению, во время матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах заперли на ключ, передает «Спoрт-экспресс».

По словам Айнура Миннеханова, замечания полиции и комиссии РФС по сертификации стадионов, полученные по итогам игры, были устранены. На стадионе установили ограждения с необходимом числом эвакуационных выходов на фанатских секторах, убрали замки на выходах и провели монтаж стационарного контрольно-пропускного пункта.

Господин Миннеханов добавил, что комиссия РФС вместе с полицией в ближайшее время проведет проверку устраненных замечаний. Гендиректор клуба выразил надежду, что действие сертификата стадиона будет возобновлено, и «КамАЗ» следующую игру уже проведет на своем поле.

Напомним, что после инцидента с фанатами «Спартака» ФК «КамАЗ» был оштрафован на 100 тыс. руб. Кроме того, была приостановлена сертификация стадиона команды.

"Ъ-Казань"