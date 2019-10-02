Сертификация стадиона «КамАЗ» приостановлена после инцидента с фанатами «Спартака»

Сертификацию стадиона «КамАЗ» в Набережных Челнах приостановили после истории с болельщиками «Спартака», которых, по их утверждению, перед началом игры 1/16 финала Кубка России заперли на ключ. Об этом рассказал «Чемпионату» директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников.

По его словам, на стадионе не были выполнены предписания, выданные при его сертификации. «КамАЗ» сможет играть там после устранения всех нарушений.

Кроме того, набережночелнинский клуб был оштрафован по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза на 100 тыс. руб. за необеспечение безопасности на стадионе. Следующий матч Кубка России «КамАЗу» придется сыграть в другом городе. По словам главы комитета Артура Григорьянца, клуб отделался предупреждением, а в следующий раз в случае подобного нарушения «будут предприняты более суровые санкции».

Ранее ФК «КамАЗ» сделал официальное заявление, в котором сообщил, что «выход с трибуны болельщикам "Спартака" не ограничивался»,

"Ъ-Казань"