Пролетая над цветком курая

Один из крупнейших налогоплательщиков республики АО «Башспирт» организовало и провело акцию, которая в прямом смысле пустила корни в башкирскую землю. В четверг, 10 октября, республиканские чиновники, топ-менеджеры госкомпании, блогеры и журналисты высадили десятки сосен возле поселка Булгаково, в котором к концу года начнет работу самый крупный комбинат «Башспирта». Если посмотреть на саженцы с высоты птичьего полета, то можно увидеть, что они высажены в форме цветка курая. В этом могут убедиться авиапассажиры, прилетающие в международный аэропорт Уфы, расположенный недалеко от Булгаково.

В четверг, 10 октября, десятки блогеров, журналистов и чиновников приняли участие в экологической акции «Булгаковский лес», организованной компанией «Башспирт». Крупнейшая в регионе и пятая в России по объемам производства и реализации алкогольной продукции компания предоставила им возможность в поле недалеко от поселка Булгаково высадить около полусотни сосен — небольшую часть будущего Булгаковского леса, в котором будет около 700 хвойных и лиственных деревьев. Уникальность леса в том, что деревья будут высажены в форме цветка курая. Полюбоваться видом можно с высоты птичьего полета, благо место посадки леса было выбрано не случайно: над Булгаково идут на посадку самолеты, летящие в международный аэропорт Уфы.

Посадка Булгаковского леса, по мнению руководителя администрации главы Башкирии, председателя совета директоров «Башспирта» Александра Сидякина, который наравне со всеми участниками, посадил сосну, «и креативная, и полезная, и экологически обоснованная». Генеральный директор компании Рауф Нугуманов добавил, что компания не смогла остаться в стороне от общереспубликанской акции «Зеленый Башкортостан». Он поблагодарил администрацию Уфимского района, которая помогла подобрать участок для высадки Булгаковского леса.

Недалеко от места высадки Булгаковского леса компания «Башспирт» возводит крупнейший в составе компании завод по производству алкогольной продукции. Его строительство планируется завершить в следующем году. «Основное производство нашего холдинга будет сосредоточено здесь. Это снизит логистические расходы, позволит значительно уменьшить себестоимость продукции и увеличить сбыт. Мы создаем здесь порядка 400 рабочих мест», — отметил Рауф Нугуманов. Сумма инвестиций в проект — 2,7 млрд руб. На заводе планируется установить шесть линий итальянского производства по розливу продукции мощностью 6 и 12 тыс. бутылок в час. Общая мощность нового завода составит 7,6 млн декалитров в год.

В 2018 году, сообщил он, «Башспирт» заплатил в бюджет, 10,5 млрд руб. налогов и акцизов при объеме производства 4,1 млн декалитров. Таким образом, после выхода нового завода на проектную мощность, налоговые отчисления предприятия вырастут пропорционально. За девять месяцев текущего года, отметил Рауф Нугуманов, «Башспирт» заплатил на 138 млн рублей больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года.

Глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров поблагодарил за то, что в Булгаково появится крупный промышленный объект. «Эти рабочие места для Уфимского района, для Булгаково — большое дело», — отметил глава администрации.

Гендиректор «Башспирта» подчеркнул, что продукция госкомпании соответствует слогану «Чистая. Честная. Натуральная». В планах «Башспирта» обновить визуальную составляющую продукции, а также расширить их линейку, в том числе за счет слабоалкогольных напитков.

В настоящее время в Булгаково уже работает крупнейший распределительный центр «Башспирта». Его площадь более 6 тыс. кв. м. Управляющая центра Вера Баранбоева сообщила, что отсюда продукция госхолдинга может быть отправлена в любую точку республики и за ее пределы. «Среднемесячный объем реализации алкогольной продукции с нашего склада около 105 тысяч декалитров при общей вместимости 106 тысяч», — отметила Вера Баранбоева. Отдельно стоит отметить, что «Башспирт», заботясь об окружающей среде и удобстве жителей Булгаково, решил построить объездную дорогу, чтобы многотонные фуры не разъезжали по улицам поселка.

«Сегодняшнее событие — яркий пример того, как должен развиваться бизнес, — заявил председатель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Башкирии Алексей Гусев. — Бизнес должен быть, в том числе, социально ответственным».