В Екатеринбурге открылась выставка, на которой ждут Дмитрия Медведева В город приехали представители 83 регионов России

В «Екатеринбург-Экспо» открылась международная выставка «Дорога-2019». Она пройдет с 16 по 18 октября. Сегодня состоится пленарное заседание — всероссийский семинар-совещание «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020». Как ожидается, его откроет и проведет премьер Дмитрий Медведев. После этого премьер проведет рабочую встречу с губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Участие в пленарном заседании примут представители 83 регионов страны. От них ждут отчетов о дорожной программе в регионах, достижениях целевых показателей, а также о трудностях реализации нацпроекта. В мероприятиях выставки также примут участие вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель Росавтодора Андрей Костюк.

Международная специализированная выставка «Дорога» является площадкой для коммуникации всех участников дорожной отрасли. В 2019 году мероприятие приурочено к Дню работников дорожного хозяйства. Выставку организует Федеральное дорожное агентство совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и госкомпанией «Российские автомобильные дороги» при поддержке Министерства транспорта РФ. Ежегодно в выставке принимают участие свыше 140 госучреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых компаний.