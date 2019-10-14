Дмитрия Медведева ждут в Екатеринбурге

Премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Екатеринбург для участия в международной выставке «Дорога-2019», которая пройдет в Конгресс центре «Екатеринбург-Экспо» с 16 по 18 октября. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, господин Медведев примет участие в открытии выставки 16 октября. Ранее в СМИ появилась информация о визите премьер-министра в Первоуральск. Однако позже ее опровергли.

Международная специализированная выставка «Дорога» является площадкой для коммуникации всех участников дорожной отрасли. В 2019 году мероприятие приурочено к Дню работников дорожного хозяйства. Выставку организует Федеральное дорожное агентство совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и госкомпанией «Российские автомобильные дороги» при поддержке Министерства транспорта РФ. Ежегодно в выставке принимают участие свыше 140 госучреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых компаний.

Анастасия Реутова