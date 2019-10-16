РБК: следствие связало дело бывшего полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Осужденный на 13 лет колонии строгого режима бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко может быть причастен к выводу из России не менее $250 млн по молдавской схеме «молдавский ландромат», сообщил РБК со ссылкой на источники. По версии следствия, вывод денег в Швейцарию через молдавские банки осуществлялся в интересах бывших совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД группы компаний «1520». О связях компании и бывшего полковника ранее сообщал “Ъ”.

По информации источников издания, в рамках расследования Следственный комитет России прорабатывает нескольких молдавских политиков и бизнесмена Ренато Усатого. Последний проходит по делу в качестве свидетеля. По версии следствия, предприниматель «сопровождал процесс» в интересах бенефициаров группы компаний «1520».

Как рассказали собеседники РБК, схема по отмыванию денег действовала следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию они направлялись на счета в банках Швейцарии.

Одним из крупнейших бенефициаров схем мог быть советник бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин. Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520».

Напомним, бенефициаров группы «1520» обвиняют в даче не менее 2 млрд руб. в качестве взятки бывшему полковнику Дмитрию Захарченко. В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован еще один совладелец компании Борис Ушерович. Подрядчик РЖД мог быть основным источником доходов Захарченко.

Подробнее о деле крупнейшего подрядчика РЖД — в материале “Ъ” «Подряд на взятки».