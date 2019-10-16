Обыск во второй раз проводят у сотрудника новосибирского штаба Навального

У сотрудника новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Кирилла Левченко во второй раз проходят обыски в рамках уголовного дела в отношении Фонда борьбы с коррупцией об отмывании доходов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор штаба Сергей Бойко.

По словам адвоката штаба Анджелики Чернявской, обыск начался в 9:00 и до сих пор продолжается. В разговоре с “Ъ-Сибирь” она отметила, что после этого Кирилла Левченко увезут на допрос в следственный комитет в качестве свидетеля. «Сотрудники СК по дороге на обыск к Кириллу застряли в пробке, поэтому сотрудники МВД ждали их под дверью. Оно и понятно, если обыскивать тех, кто борется с коррупцией вместо чиновников-коррупционеров, то будут пробки»,— написал Сергей Бойко.

Первая волна обысков в России по делу ФБК прошла в августе 2019 года. Силовики также проводили обыски в нескольких городах Сибири — Омске, Томске, Новосибирске, Красноярске, Кемерово и Иркутске. Вторая волна обысков прошла 15 октября. В частности, правоохранители проверяли региональные штабы и квартиры родственников действующих и бывших сотрудников штабов в Бийске, Новосибирске, Новокузнецке и Кемерово.

О второй волне обысков — в материале “Ъ” «Единый день обысков»

Юлия Сасевич