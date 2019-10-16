Названы регионы с самым дорогим и самым дешевым хлебом

В России самые высокие цены на хлеб зафиксированы в Санкт-Петербурге, следует из результатов исследования, проведенного IT-компанией «Эвотор» для «РИА Новости». По самым низким ценам хлеб можно купить в Перми и Нижнем Новгороде. Оценка проводилась в крупных городах России.

Согласно анализу, за прошедший год больше всего подорожал ржаной хлеб — на 20%. Цена на дарницкий выросла на 8%, на нарезной батон и бородинский хлеб — на 7%.

Так, в Санкт-Петербурге цена на бородинский хлеб составила 57 руб., на дарницкий — 36, на ржаной — 31, на пшеничный — 38, на нарезной — 37 руб. В Перми и Нижнем Новгороде средняя цена на бородинский хлеб составила 23 руб., на дарницкий — 17–18, на ржаной — 21–23, на пшеничный — 22–24, на нарезной батон — 25–26 руб. В Москве в среднем буханка хлеба стоила 40 руб.

Анализ проводился за период с сентября 2018-го по сентябрь 2019 года.

О том, что влияет на рост цен на хлеб в России, читайте в материале “Ъ” «Хлебозаводы пекут цены».