Демократы откладывают голосование по импичменту Трампа

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидеры демократов приняли решение отложить голосование по вопросу о разрешении провести процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает Politico со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что решение может быть «пересмотрено в какой-то момент».

Позже спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила на пресс-конференции, что

решение отложить формальное голосование было принято на фоне растущего давления со стороны республиканцев и чиновников Белого дома. «Мы здесь не для того, чтобы блефовать, мы здесь, чтобы найти правду»,— цитирует госпожу Пелоси телеканал Fox News.

Напомним, о процедуре импичмента президенту США заговорили после телефонного разговора между украинским и американским президентами. В ходе него Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и конкурента господина Трампа на президентских выборах 2020 года. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента, а Демократическая партия США потребовала опубликовать расшифровку переговоров.

Демократы обвинили главу Белого дома в попытке получить компромат на сына господина Байдена и использовать полученную информацию в предвыборной гонке.

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