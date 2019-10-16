Российский брокер раскрылся американским инвесторам

Freedom Holding Corp., материнская компания российского брокера «Фридом Финанс», во вторник получила официальный листинг на фондовой бирже NASDAQ, став первой инвестиционной компанией на постсоветском пространстве, представленной на площадке. Листинг позволит свободно приобретать акции компании розничным и институциональным инвесторам из США. Несмотря на пристальное внимание со стороны регуляторов, санкции на процесс не повлияли, заявляют в компании.

Размещение коснется акций Freedom Holding, уже торгующихся на американской внебиржевой площадке OTCQX, дополнительной эмиссии не планируется, заявил исполнительный директор холдинга Тимур Турлов (владеет 73% акций). «Фридом Финанс» оказывает услуги на Санкт-Петербургской и Московской биржах (на последней входит в десятку ведущих операторов по числу клиентов), а также помогает российским клиентам приобретать ценные бумаги, торгующиеся на американских торговых площадках. Помимо российского брокера и одноименного банка в структуру холдинга входят казахстанская инвестиционная компания, а также украинское, узбекское, кипрское и немецкое подразделения, штаб-квартира холдинга расположена в Алматы.

В преддверии размещения на NASDAQ капитализация холдинга оценивалась примерно в $800 млн, по итогам прошлого квартала компания сообщила о чистой прибыли в $8,2 млн (около 50% прибыли приходится на российское подразделение, 40% — на Казахстан). Вслед за размещением на NASDAQ акции компании будут представлены и на Санкт-Петербургской бирже.

По словам господина Турлова, непосредственный процесс подготовки для получения статуса публичной компании в США занял около трех лет и потребовал юридического структурирования и реформы корпоративного управления для повышения прозрачности в соответствии с требованиями Комиссии по ценным бумагам. Для этого, в частности, активы «Фридом Финанс» были переданы зарегистрированной в Неваде бывшей нефтяной компании BMB Munai, уже имевшей статус публичной, после чего она сменила название на Freedom Holding Corp.

«Быть публичной компанией в США дорого»,— признал Тимур Турлов. По его словам, компания столкнулась с большим объемом проверок и пристальным вниманием регуляторов. «Многие органы пытаются понять репутационный риск, который может быть связан с акционером, они пытаются изучать, кто наши клиенты, кто наши инвесторы, особенно учитывая риски, связанные с регионом, а также все компании, которые связаны с акционером, но не входят в публичный холдинг»,— отметил он.

В то же время, по словам господина Турлова, резкое обострение отношений между Россией и США, происшедшее уже после принятия решения о выходе на американский фондовый рынок, на процессе практически не отразилось. «Тот сегмент, в котором мы находимся, мало затронут санкциями. Наши клиенты не заинтересованы в покупке инструментов, которые подпадают под санкции, они сами не затронуты санкциями. Мы делаем розничный, достаточно спокойный бизнес»,— заявил он.

Отсутствие аффилированности с крупными финансовыми группами из России и Казахстана сыграло компании на руку, уверен господин Турлов.

«Мы остались независимым игроком, нашли свою нишу в эпоху госпитализма банков, нам пришлось активнее расталкивать локтями конкурентов, но только благодаря этому наша публичная история здесь стала возможной»,— подчеркнул он.

Вероятно, некоторой санкционной нервозностью на фоне известия о получении листинга может объясняться недавний инцидент, когда сотрудник российского подразделения «Фридом Финанс» предложил клиентам с крымской регистрацией продать акции американских компаний (об этом писала газета «Ведомости»).

В холдинге рассчитывают, что листинг, снимающий ограничения для розничных и институциональных инвесторов, будет способствовать росту ликвидности и объема торгов на фоне растущего интереса к региону СНГ, где сектор финансовых услуг переживает бурный рост. «В Казахстане еще шесть-семь лет назад было в десять раз меньше инвесторов, чем сейчас. В России только за последние 18 месяцев на Московской бирже было открыто более 1 млн счетов. Учитывая, что таких счетов всего около 3 млн,— это индикация взрывного роста к инвестициям в ценные бумаги в регионе»,— полагает Тимур Турлов.

При этом потенциал рынка весьма велик: лишь 2% богатств домохозяйств в регионе инвестировано в ценные бумаги против 78% в США или 14% в Турции. Обсуждаемый сейчас в России законопроект о квалификации инвесторов существенного влияния на бизнес компании не окажет, заявляют в холдинге, особенно в свете последнего смягчения риторики ЦБ (см. “Ъ” от 14 октября).

Впрочем, первый день торгов на NASDAQ оказался для Freedom Holding не слишком удачным: акции компании, открывшись в плюсе, к закрытию потеряли 3,89%. Предыдущее размещение российской компании на площадке состоялось в мае, когда IPO там провел HeadHunter.

Надежда Краснушкина