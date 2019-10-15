Выжить подо льдом

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об игре про выживание в замерзающем океане.

В конце июля компания Capcom зарегистрировала торговую марку Shinsekai: Into the Depths. Тогда от японского производителя видеоигр ждали чего угодно, но все прогнозы оставались лишь на уровне предположений. После сентябрьской презентации Apple стало ясно, что корпорация зарезервировала название под одну из первых игр нового сервиса Arcade. Что именно обозначает Shinsekai, разработчики не сообщают. Если верить поисковику, то так называется один из районов Осаки. Кстати, именно в этом городе находится штаб-квартира Capcom. При этом нельзя считать, что события игры разворачиваются именно там.

Все происходит в подводном мире, который внезапно стал замерзать. Персонаж, о котором тоже ничего неизвестно, даже его пол, вынужден бросить свое жилище и просто выживать. Геймеру не дают никаких вводных, кроме обучения управлению. Последнее получилось неудачным. Разработчики совместили одну из кнопок, отвечающих за перемещение в пространстве, с наведением прицела оружия. В первые часы, и особенно в напряженные моменты игры, такое решение добавляет особой суеты, а суетиться под водой не нужно. Запас кислорода ограничен. Кроме того, что он требуется для дыхания, довольно часто его надо использовать для прыжков и, если такое можно сказать про подводный мир, «полетов» на реактивном ранце. Поэтому первоначальные миссии персонажа Shinsekai: Into the Depths сводятся к исследованию океанского дна в поисках баллонов, разломов с кислородом, минералов и растений, из которых можно создать оружие или экипировку. Улучшения нужны для того, чтобы спускаться все ниже и ниже. Как нетрудно догадаться по второй части названия игры, спуск на глубины неизбежен. А без улучшений скафандра это просто смертельно. Дальше исследования становятся любопытнее, потому что появляется бот, необычные локации и, конечно же, на протяжении всего геймплея персонажу приходится завоевывать право на жизнь еще и в схватках с подводными хищниками.

Судя по отзывам, большая часть игроков довольна почти всем. Мне кроме сомнительного управления не понравилась некая размытость графики. Не исключаю, что это сознательное решение разработчиков, ведь все происходит в толще океана, где видимость может быть именно такой. А вот около иероглифический шрифт и общий интерфейс подводного стимпанка мне категорически не понравились — на смартфоне многие иконки почти не читаются.