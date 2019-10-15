Александр Михайлов увидел за приостановкой проекта «Мираторга» в Курске «проделки конкурентов»

Экс-губернатор, сенатор Александр Михайлов назвал ситуацию с замораживанием строительства свинокомплекса «Мираторга» в регионе «проделками конкурентов» компании. Об этом экс-губернатор заявил в интервью местному информационному агентству Kurskcity. «Мы соревновались с соседними регионами за такого инвестора, - заявил Александр Михайлов. - То, что эта компания остановилась на Курской области, можно считать за честь… Что касается шума, который связан с домыслами о каких-то запахах, то изначально был проект, предусматривающий все моменты, в том числе и воздействия на окружающую среду. Эти проекты проходят государственную экспертизу и согласования с Минприроды и другими ведомствами».

Разместить объекты «Мираторга» на больших расстояниях от населенных пунктов в небольшой Курской области «при всем желании не получится», заявил экс-губернатор. Инвестор рассчитывал предоставить порядка 9-10 тыс. рабочих мест с хорошей зарплатой для курян, «но далеко не всем конкурентам нравилось, что «Мираторг» развивает такие проекты», полагает господин Михайлов. «И начались всякого рода инсинуации с запахами и другими моментами. Мне кажется, что здесь тонко продуманный ход конкурентов с использованием заинтересованных структур. Были задействованы некоторые предприниматели, построившие свои дачи и виллочки за Курском и другими городами и райцентрами. Они не хотели, чтобы объекты «Мираторга» портили им вид из окон, и подбивали население на протесты».

Подробнее о том, как и почему жители Ольховатки выступают против свинокомплексов, в материале “Ъ-Черноземье” «''Мираторгу'' припомнили историю».

Ирина Лобанова