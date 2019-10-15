Минприроды Прикамья оштрафовало граждан Литвы, участвовавших в экспедиции «Мемориала»

Пенсионер из Литвы Станислав Улинскас и его сын Владас должны выплатить по 20 тыс. руб. в качестве административного штрафа за самовольное занятие лесных участков. Об этом сообщает сайт «Парма новости» со ссылкой на оштрафованных, которые получили письма с постановлением Министерства природных ресурсов.

Господа Улинскасы принимали участие в экспедиции «Мемориала» в Кудымкарском районе. Они расчищали польско-литовское кладбище в заброшенном поселке Галяшор, в котором в 1940-е годы селили репрессированных из Польши и Литвы. Затем стало известно, что следственные органы МВД возбудили уголовные дела о незаконной вырубке лесных насаждений и фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Фигурантом дела проходит местный житель Леонид Ладанов.

О процессуальном статусе Станислава и Владаса Улинскасов не сообщалось.

Подробнее — в материале “Ъ” «Поисковикам нашли нарушения».

Как краеведческая экспедиция закончилась уголовным преследованием — в интервью с главой пермского «Мемориала».

Дмитрий Астахов, Пермь