На дорогах Ленобласти до конца года оборудуют «умное» освещение

В Ленобласти до конца этого года автоматизируют управление наружным освещением на региональных трассах. Речь идет об автодорогах во Всеволожском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском и Тосненском районах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая протяженность задействованных линий составит 130 км, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Умная» система АСУНО сама контролирует работу линий электроосвещения и оповещает дорожные службы о сбоях в напряжении, коротких замыканиях, неисправности светильников и несанкционированных подключениях. Кроме этого, она позволяет быстро обнаруживать места обрывов линий электроосвещения и устранять неполадки.

По заказу ГКУ «Ленавтодор» «умное» наружное освещение оборудуют на дорогах в Новом Токсово, Куйвозях, Верхних Осельках, Сертолово, Лупполово, Дранишниках, Костуе, Заяцкой, Засосье, Загорье и Свирьстрое. В прошлом году, в рамках пилотного проекта, система была внедрена на 61 линии электроосвещения в ряде других районов Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» наиболее загруженные региональные трассы оборудуют камерами контроля скорости.