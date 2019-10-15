Скрининг как главный способ борьбы со злокачественными заболеваниями

В онкологии происходит настоящий технологический бум. Много инвестировано в исследования причин возникновения онкозаболеваний и метастатических процессов. В 1985 году ВОЗ объявила октябрь месяцем борьбы с раком молочной железы, а 15 октября — Всемирным днем борьбы с раком груди.

Традиционно в этот день женщины могут пройти бесплатную диагностику молочных желез. Медицинские организации распространяют информационные материалы о симптоматике и профилактике этого заболевания. По программе «Розовая лента» проходит пробег, трехдневный поход, подсветка розовыми огнями известных строений (в Бразилии — Ботанический сад, в Риме — Константиновская арка, в Исландии — здание администрации г. Рейкьявик и многое другое).

В Москве 12 октября состоялся второй Евразийский форум по раку молочной железы, собравший онкологов из США, Швейцарии, Франции, Румынии, Индии, Великобритании и России. Онкологических заболеваний в мире насчитывается несколько тысяч разновидностей, а главное, что стремятся сделать ученые,— выявлять их максимально на ранних стадиях.

«Операция актрисы Анджелины Джоли по удалению молочных желез, которая была сделана шесть лет назад, стала ярким примером роста спроса на генетическую диагностику рака груди среди американских женщин»,— рассказал на форуме Исмаил Джатой, профессор и руководитель отдела хирургической онкологии и эндокринной хирургии Научного центра здоровья Техасского университета. На этот шаг ее толкнул высокий риск развития рака, убившего ее мать, бабушку и тетю. Генетический скрининг показал, что Джоли — носительница мутировавшего гена BRCA1, повышающего риск развития рака груди на 87%, а рака яичников — на 50%.

«История Анджелины Джоли говорит, что профилактика заболевания стала чрезвычайно важной. Также в США при уже выявленном раке одной груди чаще всего удаляют и вторую. Согласно многим научным публикациям, тенденция удаления второй груди очень популярна»,— продолжает профессор Джатой. Также профессор подчеркнул, что рак правой груди более распространен, чем левой.

«За последние пять лет видны существенные изменения в лечении злокачественных заболеваний молочной железы. Например, появилась иммунотерапия. Она позволяет воздействовать на организм не химическими соединениями, которые, атакуя раковые клетки, заодно убивают и нормальные, а наоборот: активизирует иммунитет, чтобы он работал сам против опухоли. Но опять же сказать, что это путь к окончательному решению проблемы лечения рака, нельзя. Лет десять назад, когда появилась таргетная терапия, это был прорыв в лечении, но со временем выявился изъян и у этого метода»,— сетует Сомасундарам Субраманиан, онколог и пластический хирург, основатель и директор Евразийской федерации онкологии.

Он подчеркнул, что благодаря возникновению новых методов лечения и новых препаратов меняется и роль хирурга, и одновременно продолжительность жизни больных. «Еще десять лет назад многих пациентов не взяли бы просто на операцию, а сейчас мы берем и продлеваем им жизнь. И это не только при раке молочной железы. В этом году пришел ко мне пациент с метастазом меланомы на шее. У него в головном мозге и в теле на фоне таргетной терапии опухолевые очаги сокращаются, а на шее растут. Мы взяли такого пациента на операцию и подарили ему больше полугода жизни»,— вспоминает Субраманиан.

Одной из самых здоровых стран мира считается Япония, тем удивительнее выглядит онкологическая статистика: в этой стране самый высокий процент рака желудка в мире.

«Несмотря на высокую заболеваемость раком желудка среди японцев, в 85% случаев диагноз там ставят на ранней стадии, когда велика вероятность успешного лечения. Добиться этого японским врачам удалось за счет внедрения массовых скрининговых программ. Например, все японцы старше 30 лет проходят ежегодно гастроскопическое обследование. Это позволяет выявить опухоль так рано, как только возможно, в других странах пока так не умеют. Таким образом, хотя японцам и не удалось снизить заболеваемость жителей раком, но удалось значительно снизить число смертельных исходов от этого заболевания»,— восхищается Сомасундарам Субраманиан. Хирург-онколог также подчеркнул, что при тотальном скрининге рака желудка в Японии увеличилась и ранняя диагностика рака верхних дыхательных путей: трубка эндоскопа перед желудком проходит через верхние дыхательные пути, и можно заметить патологические изменения в них.

В России рак желудка занимает одно из ведущих мест в общей структуре онкологической заболеваемости и второе место среди опухолей желудочно-кишечного тракта. К сожалению, у 75% первично выявленных больных заболевание диагностируется в третьей, а то и в четвертой стадии, что предопределяет неудовлетворительные результаты лечения.

Оксана Менейлюк