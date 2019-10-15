В Ростове выбрали подрядчика для строительства подземного перехода на пр. Шолохова

Подрядчиком по строительству подземного перехода на пр. Шолохова и пер. Кривошлыковский выступит ООО «Строймастер», сообщается на портале госзакупок. На выполнение работы по контракту претендовала только эта компания, поэтому аукцион не состоялся. На строительство из бюджетов Ростова и области в целом выделят более 107 млн руб.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, закупку разместило МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Работы должны быть выполнены за 8,5 месяцев с даты заключения муниципального контракта. Гарантия на строительство подземного пешеходного должна составлять не менее восьми лет.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Строймастер» было учреждено в марте 2000 года с основным видом деятельности «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей». Компанией владеет Мамикон Алексаньян, генеральным директором является Дмитрий Кононченко. Выручка предприятия в 2017 году составила 78,7 млн руб., а прибыль—11, 9 млн руб.

Дарья Голякова