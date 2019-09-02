В Ростове построят новый подземный переход за 107 млн рублей

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который займется строительством подземного пешеходного перехода на пересечении пр. Шолохова и пер. Кривошлыковский. Соответствующий информация опубликована на сайте госзакупок.

На строительство из бюджетов Ростова и области в целом выделят более 107 млн руб. Работы должны быть выполнены за 8,5 месяцев с даты заключения муниципального контракта. Гарантия на строительство подземного пешеходного должна составлять не менее восьми лет. Заявки на участие в аукционе можно подать до 7 сентября, победителя определят 9 сентября.

Кристина Федичкина