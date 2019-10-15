Саратовская мэрия создаст маршруты для каждого школьника

Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы МОУ «СОШ № 73» намерена разработать индивидуальные маршруты до школы для каждого ученика. Об этом вчера на совещании в мэрии заявила председатель комитета по образованию администрации Лариса Ревуцкая.

Госпожа Ревуцкая отметила, что ученикам будет запрещено нарушать сформированный для них маршрут. «В случае если он отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут, например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями, то родители обязаны письменно уведомить школу об этом», — заявила госпожа Ревуцкая.

О том, какие меры принимают власти для обеспечения безопасности территорий читайте в материале «Ъ-Средняя Волга» «Из гаражей выносят криминал».

Сергей Петунин