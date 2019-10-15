Wi-Fi на новых станциях Фрунзенского радиуса появится весной

Сеть Wi-Fi на новых станциях Фрунзенского радиуса метро в Петербурге — «Проспекте Славы», «Дунайской» и «Шушары» появится весной. В настоящее время ведутся работы по проектированию сети. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в АО «МаксимаТелеком».

Напомним, что три станции метрополитена открыли для пассажиров 3 октября. Сроки их ввода переносились несколько раз. Ветку обещали сдать в 2017 году, затем — в конце 2018 –ого Потом срок перенесли на 1 сентября 2019 года, затем — на 5 сентября. По факту станции открыли через месяц, 3 октября.