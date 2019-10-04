На новых станциях Фрунзенского радиуса мобильной связи пока нет

На новых станциях петербургского метро пока недоступна мобильная связь. Сроки ее появления неизвестны. Об этом заявила пресс-секретарь ГУП «Петербургский метрополитен» Юлия Шавель, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, проблемы со связью есть на всем новом участке радиуса, а с Wi-Fi «все еще сложнее»

Напомним, что накануне в Петербурге были открыты три станции метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Вечером очевидцы сообщили о протечке на «Дунайской».

Сроки ввода трех станций Фрунзенского радиуса переносились несколько раз. Ветку обещали сдать в 2017 году, затем — в конце 2018 –ого Потом срок перенесли на 1 сентября 2019 года, затем — на 5 сентября. По факту станции открыли через месяц, 3 октября.