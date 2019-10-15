15 октября, вторник
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Renault сделает электрическую версию модели Twingo

Компания Renault сделает электрическую версию модели Twingo, сообщает Autocar со ссылкой на исполнительного вице-президента французского автопроизводителя по планированию продуктов Али Касая.

По словам господи Касая, сначала от выпуска электромобиля марку останавливало отсутствие инфраструктуры, затем — создание электрического хэтчбека Renault Zoe. Сейчас же у компании появилось все, чтобы подготовить электромобиль на базе Renault Twingo.

Напомним, обновленный вариант хэтчбека Renautl Twingo был представлен в начале 2019 года.

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