Компания Renault сделает электрическую версию модели Twingo, сообщает Autocar со ссылкой на исполнительного вице-президента французского автопроизводителя по планированию продуктов Али Касая.

По словам господи Касая, сначала от выпуска электромобиля марку останавливало отсутствие инфраструктуры, затем — создание электрического хэтчбека Renault Zoe. Сейчас же у компании появилось все, чтобы подготовить электромобиль на базе Renault Twingo.

Напомним, обновленный вариант хэтчбека Renautl Twingo был представлен в начале 2019 года.