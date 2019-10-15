Во Франции задержан бывший офицер ФСИН Щетинин

Бывшего заместителя начальника Центра связи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали во Франции по запросу России. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Генпрокуратуры. Генпрокуратура намерена в ближайшее время подать документы для экстрадиции господина Щетинина в Россию.

По версии следствия, в 2015 году бывший руководитель Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) ФСИН Игорь Шайков и два его заместителя Павел Щетинин и Андрей Краснюков обеспечили победу в аукционе НТЦ «Атлас». С ним был заключен заведомо невыгодный для ФСИН контракт на поставку обладающих спецзащитой компьютеров более чем на 160 млн руб. Игорь Шайков и Андрей Краснюков были арестованы в 2018 году, Павлу Щетинину удалось сбежать.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Центр ФСИН проиграл на поставках персональных ЭВМ».