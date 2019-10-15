В Краснодарском крае суд вынес приговор по делу об убийстве многодетной матери

Краснодарский краевой суд вынес приговор по уголовному делу об изнасиловании и убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой. Оглашение приговора состоялось в Мостовском районе на выездном заседании, сообщила пресс-служба краевого суда. Суд постановил, что Савелий Никифоров отправится в колонию строго режима на 19 лет, а Максим Бондаренко, который совершил преступление, будучи несовершеннолетним, на 9 лет и 11 месяцев (будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а после наступления совершеннолетия — в колонии общего режима).

Судебный процесс по делу подсудимых Никифорова и Бондаренко длился более девяти месяцев, слушания проходили в закрытом режиме. Вместе с убийцами женщины на скамье подсудимых находились Роман Красов и Александр Курганов, которые не имеют отношения к убийству, но совершали другие преступления вместе с Никифоровым и Бондаренко. Суд назначил им наказание в виде полутора лет колонии и года лишения свободы условно (Курганов на момент совершения преступления также был несовершеннолетним).

Как ранее писал “Ъ”, изуродованное тело Натальи Дмитриевой было обнаружено в ночь на 14 мая 2018 года на пустыре в поселке Псебай. Суд установил, что вечером несколько молодых людей распивали спиртное в кафе, где и увидели потерпевшую. После этого они пошли ее провожать, а по дороге изнасиловали и убили женщину. Родственники Натальи Дмитриевой выложили в социальных сетях фотографии убитой, что вызвало большой общественный резонанс. Жители поселка Псебай вышли на стихийные сходы, где высказали претензии местной власти и правоохранительным органам. В итоге глава поселка и начальник районного отдела полиции ушли в отставку. В отношении женщины-следователя МВД, которая скрыла факт совершения грабежа Максимом Бондаренко, было возбуждено дело о превышении полномочий.

Анна Перова, Краснодар