Осужденной за взятку экс-депутату ЗакСа Светлане Нестеровой отказали в УДО

Тосненский городской суд Ленинградской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Светланы Нестеровой, отбывающей пятилетний срок в колонии за взятку. В УДО экс-парламентарию было отказано, сообщается в карточке дела на сайте горсуда.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ходатайство адвокатов осужденной было зарегистрировано 21 августа. Заседание должно было состояться 13 сентября, однако его перенесли на 14 октября. Изначально предполагалось, что оно состоится на территории женской ИК №2, где содержится Нестерова, но позднее было решено провести заседание непосредственно в здании суда.

Напомним, что депутата предыдущего (V) созыва петербургского ЗакСа от «Единой России» Светлану Нестерову признали виновной в получении взятки в размере 4,8 млн рублей при совершении махинаций с денежными средствами, выделенными из городского бюджета в рамках депутатской поправки, и приговорили к пяти годам колонии.