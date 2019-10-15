Суд не поддержал чиновника, оспаривающего проведение у него обысков

Кировский райсуд Екатеринбурга не стал удовлетворять жалобу первого заместителя главы Екатеринбурга Александра Ковальчика, на действия следователей, проводивших обыски в его квартире. Как пояснил собеседник «Ъ-Урал», знакомый с ходом дела, заявитель пытался оспорить решение суда, на основании которого следователи и проводили обыски. «Решение суда пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано»,— подчеркнул собеседник «Ъ-Урал».

Напомним, в конце сентября стало известно о возбуждении следователями следственного управления СКР по Свердловской области уголовного дела в отношении господина Ковальчика. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) в то время, когда возглавлял муниципальный водоканал. Следствие проверяет законность тендера на вывоз отходов компании.

Подробнее об уголовном деле Александра Ковальчика читайте в материале «Вице-мэру припоминают «Водоканал»»