Жителей Сочи осудили за мошенничество с землей санатория «Салют» МВД РФ

Центральный районный суд Сочи приговорил четырех обвиняемых в мошенничестве с землей санатория МВД России «Салют» к различным срокам лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Одна из осужденных получила три года колонии общего режима, еще один осужденный — четыре года общего режима, двое остальных — пять и три года лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в период 1 октября 2015 года по 28 сентября 2017 года указанные лица завладели частью земельного участка санатория МВД России. Для этого они предоставили в госорганы регистрации объектов недвижимости подложные документы и техническую документацию, что позволило им вновь сформированный «на бумаге» земельный участок площадью свыше 1700 кв. м, фактически принадлежащий санаторию, оформить в собственность на одного из участников преступления. После этого осужденные зарегистрировали участок в границах федеральной собственности и реализовали его третьим лицам. Ущерб Российской Федерации оценен в общую сумму 11,6 млн руб.

В краевом суде уточняют, что уголовное дело в отношении пятого участника преступления выделено в отдельное производство в связи с тем, что, находясь под подпиской о невыезде, он не явился в судебное заседание. В настоящее время он объявлен в розыск.

Дмитрий Михеенко