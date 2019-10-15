Последний звездный путь

Космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. На церемонию прощания, которая проходила здесь же в траурном зале, пришли сотни людей, в основном военных — от космонавтов до моряков. Одними из первых дань памяти знаменитому летчику отдали министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, депутаты Госдумы и первые женщины-космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая.

Проститься с человеком, первым в мире вышедшим в открытый космос, приехали сотни людей — в первую очередь военные. Среди них были представители и космических, и сухопутных войск, и флота, и простые курсанты. Много было людей и в гражданской одежде. С самого утра на кладбищенской парковке уже стояли около 30 автобусов военных ведомств, безопасность обеспечивали представители военной комендатуры и спецназовцы в бронежилетах и шлемах, с автоматами и без опознавательных знаков, а десятки журналистов сначала согнали в два тесных помещения, объяснив порядок освещения мероприятия. Перед журналистами, которые так и не смогли попасть в траурный зал, выступил хор Турецкого с фрагментом песни «Этот большой мир» из фильма «Москва-Кассиопея».

На входе в траурный зал военные раздавали всем желающим цветы. В начале церемонии почетный караул Преображенского полка встал у открытого гроба, накрытого российским флагом. Слева от него посадили родственников и установили портрет покойного, справа — стенд с наградами на красных подушках.

Одними из первых простились с Алексеем Леоновым министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев — они вдвоем молча подошли к горбу, после чего вместе сели в траурном зале.

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Первое слово было предоставлено депутату Госдумы и первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, которая близко дружила с Алексеем Леоновым и сопровождала его до этого на различных мероприятиях. «С 1962 года мы работали вместе,— сказала госпожа Терешкова.— И он всегда проявлял огромный интерес к нашей женской группе. Поскольку мы парашютисты, он всегда был с нами и провожал нас в полеты. Он трудно и тяжело уходил, но он оставил след на нашей земле. Более того, очень много специалистов в области космонавтики он готовил по-настоящему, переживал. Сергей Кужугетович, мы с ним, я понимаю, надоели вам с одним вопросом, но все-таки это была его мечта — я думаю, может быть, со временем мы совместно ее осуществим»,— обратилась Валентина Терешкова министру обороны РФ, не уточнив, о каком вопросе идет речь. Она также поблагодарила губернатора Подмосковья за то, что тот часто навещал покойного, и врачей, лечивших космонавта в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко (там Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни после продолжительной болезни).

После госпожи Терешковой перед собравшимися выступил астронавт Томас Стаффорд, который вместе с Алексеем Леоновым участвовал в знаменитом эксперименте по стыковке американского космического корабля «Аполлон» с советским «Союзом-19» 17 июля 1975 года. Сгорбленного 89-летнего летчика вместе с молодым помощником подвела к трибуне Валентина Терешкова. Господин Стаффорд произнес большую речь на русском, однако из-за плохой акустики и акцента четко можно было услышать только первые и последние слова: «Алексей — мой коллега и мой друг» и «Мы тебя никогда не забудем».

Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос, депутат Госдумы Светлана Савицкая назвала господина Леонова «прекрасным другом и наставником»: «Думаю, здесь в зале немало космонавтов присутствует, которых он провожал в полеты. Алексей Архипович — человек, который умел преодолевать препятствия. И то, что он совершил в своем первом полете — выход в открытый космос,— он всем нам открыл дорогу. Он встретился с непредвиденными сложностями (скафандр деформировался из-за изменения давления, что поначалу препятствовало возвращению космонавта на борт.— “Ъ”), но смог их преодолеть. И если бы он этого не сделал, я думаю, долго бы еще никто не работал в открытом космосе».

После выступлений почетный караул установил у гроба крест и икону Божьей Матери и православные священнослужители вместе с небольшим хором начали петь заупокойную молитву, которая продолжалась еще долго, периодически сменяясь траурной музыкой. Все желающие проститься начали по очереди подходить к гробу. Среди прощающихся можно было заметить депутата Госдумы Ирину Яровую, рекордсмена Земли по суммарному времени пребывания в космосе, одного из исполнительных директоров «Роскосмоса» Сергея Крикалева, бывшего руководителя «Роскосмоса» Анатолия Перминова, политолога и космонавта Юрия Батурина.

На улице у траурного зала выставили венки: «От президента», «От Европейского космического агентства», «От семьи Кобзон», «От Посла КНР», «От Московского музея С. А. Есенина», «От Baring Vostok» (господин Леонов входил в консультационный комитет фонда частных капиталовложений).

Под музыку военного оркестра гроб с телом погрузили на пушечный лафет, сцепленный с бронированным автомобилем «Тигр», и повезли к месту захоронения. На гроб положили фуражку. Господина Леонова похоронили рядом с центральной аллеей кладбища и памятником «Скорбь» под залпы ружейного салюта и звуки государственного гимна.

Владимир Хейфец