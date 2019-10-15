Дорогие друзья, приглашаем предпринимателей ЮФО принять участие в Сочинском форуме VIP частного капитала / Sochi Private Wealth Forum.

Более 150 представителей банков, управляющих и юридических компаний, девелоперов из России, Германии, Швейцарии, Кипра, Черногории, Великобритании обсудят тренды на рынке VIP клиентов.

Ключевые темы:

Инвестиции в недвижимость Сочи, ЮФО, за рубежом

Возможности для ВИП инвесторов

Жизнь после бизнеса

Гражданство за инвестиции

Налоги

Защита частного капитала в России и за рубежом

Особое внимание на форуме будет уделено инвестициям в недвижимость и новым трендам на рынке, а так же развитию региональных партнерских сетей в этой области.

В Москве и Санкт-Петербурге форум проходит на протяжении 10 лет подряд, став важным местом встречи для ведущих игроков российского рынка Private Wealth.

С программой Форума можно ознакомиться по ссылке www.russianprivatewealth.com/sochi19/#programma

Спикеры Форума:

Славица Милич, директор по маркетингу Lustica Bay Development

Андрей ШПАК, заместитель директора WTC Skolkovo

Кирилл НИКОЛАЕВ, управляющий партнер NICA Multy Family Office

Андреас САНТИС, директор Leptos Group

Николай РУДОМАНОВ, юрист Dentons

Виктор КАЛГИН, партнер KPMG

Сергей НАЗАРКИН, партнер Amond & Smith

Алеся ЛАТУШКИНА, вице-президент Алго Капитал

Наталья ВАН, директор по развитию бизнеса в России CS Global Partners

Владимир КИРИЧЕНКО, директор представительства в РФ и СНГ Pafilia Property Deelopers LTD

и многие другие

Форум состоится 23 и 24 октября 2019 года

Сочи, Отель Рэдиссон Лазурная (Курортный пр., д. 103)

Организатор: Hansa Fincon

Условия участия: бесплатное для компаний ЮФО

Необходимо пройти регистрацию на сайте: www.russianprivatewealth.com/sochi19/