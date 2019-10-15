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Sochi Private Wealth Forum

Дорогие друзья, приглашаем предпринимателей ЮФО принять участие в Сочинском форуме VIP частного капитала / Sochi Private Wealth Forum.


Более 150 представителей банков, управляющих и юридических компаний, девелоперов из России, Германии, Швейцарии, Кипра, Черногории, Великобритании обсудят тренды на рынке VIP клиентов.

Ключевые темы:


  • Инвестиции в недвижимость Сочи, ЮФО, за рубежом
  • Возможности для ВИП инвесторов
  • Жизнь после бизнеса
  • Гражданство за инвестиции
  • Налоги
  • Защита частного капитала в России и за рубежом

Особое внимание на форуме будет уделено инвестициям в недвижимость и новым трендам на рынке, а так же развитию региональных партнерских сетей в этой области.

В Москве и Санкт-Петербурге форум проходит на протяжении 10 лет подряд, став важным местом встречи для ведущих игроков российского рынка Private Wealth.

С программой Форума можно ознакомиться по ссылке www.russianprivatewealth.com/sochi19/#programma

Спикеры Форума:


  • Славица Милич, директор по маркетингу Lustica Bay Development
  • Андрей ШПАК, заместитель директора WTC Skolkovo
  • Кирилл НИКОЛАЕВ, управляющий партнер NICA Multy Family Office
  • Андреас САНТИС, директор Leptos Group
  • Николай РУДОМАНОВ, юрист Dentons
  • Виктор КАЛГИН, партнер KPMG
  • Сергей НАЗАРКИН, партнер Amond & Smith
  • Алеся ЛАТУШКИНА, вице-президент Алго Капитал
  • Наталья ВАН, директор по развитию бизнеса в России CS Global Partners
  • Владимир КИРИЧЕНКО, директор представительства в РФ и СНГ Pafilia Property Deelopers LTD
  • и многие другие

Форум состоится 23 и 24 октября 2019 года

Сочи, Отель Рэдиссон Лазурная (Курортный пр., д. 103)

Организатор: Hansa Fincon

Условия участия: бесплатное для компаний ЮФО

Необходимо пройти регистрацию на сайте: www.russianprivatewealth.com/sochi19/

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