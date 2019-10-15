Дорогие друзья, приглашаем предпринимателей ЮФО принять участие в Сочинском форуме VIP частного капитала / Sochi Private Wealth Forum.
Более 150 представителей банков, управляющих и юридических компаний, девелоперов из России, Германии, Швейцарии, Кипра, Черногории, Великобритании обсудят тренды на рынке VIP клиентов.
Ключевые темы:
Особое внимание на форуме будет уделено инвестициям в недвижимость и новым трендам на рынке, а так же развитию региональных партнерских сетей в этой области.
В Москве и Санкт-Петербурге форум проходит на протяжении 10 лет подряд, став важным местом встречи для ведущих игроков российского рынка Private Wealth.
С программой Форума можно ознакомиться по ссылке www.russianprivatewealth.com/sochi19/#programma
Спикеры Форума:
Форум состоится 23 и 24 октября 2019 года
Сочи, Отель Рэдиссон Лазурная (Курортный пр., д. 103)
Организатор: Hansa Fincon
Условия участия: бесплатное для компаний ЮФО
Необходимо пройти регистрацию на сайте: www.russianprivatewealth.com/sochi19/