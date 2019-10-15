Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, как ювелир Диксон Юн создает украшение, которые связывают Восток и Запад.

Украшения Yewn позиционируются как contemporary chinese fine jewellery, то есть современное китайское ювелирное искусство. И не поспоришь: и современное, и китайское, и искусство. Современно оно в техниках и технологиях. Китайское тут четко прослеживается в темах, сюжетах и материалах. Квадратные кольца, богато декорированное холодное оружие (вернее, его миниатюрные драгоценные копии), нефрит, пионы, перенесенное в золото и бриллианты искусство художественного вырезания по бумаге.

При этом возглавляющему бренд Диксону Юну удается делать вещи, связывающие Восток и Запад: они в нужной степени китайские и в нужной степени интернациональные. В них не будешь смотреться так, будто надел традиционный китайский костюм. Они будто и не сделаны в Китае, а будто это такое европейское шинуазри на современный лад. Справедливости ради, Диксон и его бренд — уроженцы Гонконга, что, конечно, влияет и на эстетику, и на великолепное качество работы. Неудивительно, что среди клиенток такие дамы, как Мишель Обама.

Меж тем новая коллекция, которую Диксон представил совсем недавно, от предыдущих сильно отличается. Как говорит сам Юн, вдохновлены броши-фигурки в колоритной одежде и головных уборах, все в паве из драгоценных камней, традиционным китайским искусством вырезания из бумаги, и это действительно так: посвящены они работам художницы и «живого наследия» ЮНЕСКО Шулан Ку. Но не так хорошо разбирающиеся в китайском искусстве вырезания из бумаги в них, думаю, увидят влияние Латинской Америки. По крайней мере, у меня первым делом возникли ассоциации с инками и мексиканским Днем мертвых. При этом в фигурках чувствуется и восточное изящество, тонкость линий, даже хрупкость (что совсем не значит, что вещи хрупкие — носить легко и удобно). Что интересно, у брошей все элементы подвижны: у человечка с коромыслом, например, движутся руки, ноги, даже волосы. Великолепная работа.