15 октября, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Toyota и Lexus выпустят три новых электромобиля за два года

Компания Toyota и принадлежащий ей бренд Lexus в течение двух ближайших лет выведут на рынок три серийных электромобиля, сообщает Autocar.

Какой-либой информации о том, что это будут за модели, японский автопроизводитель не предоставил. В настоящее время в линейке Toyota и Lexus нет электромобилей — обе марки предлагают только машины с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой.

Напомним, премьера прототипа электрического Lexus состоится в октябре 2019 года на автосалоне в Токио.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя