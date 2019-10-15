Toyota и Lexus выпустят три новых электромобиля за два года

Компания Toyota и принадлежащий ей бренд Lexus в течение двух ближайших лет выведут на рынок три серийных электромобиля, сообщает Autocar.

Какой-либой информации о том, что это будут за модели, японский автопроизводитель не предоставил. В настоящее время в линейке Toyota и Lexus нет электромобилей — обе марки предлагают только машины с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной силовой установкой.

Напомним, премьера прототипа электрического Lexus состоится в октябре 2019 года на автосалоне в Токио.