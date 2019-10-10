10 октября, четверг
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Фото: Lexus

Lexus показал тизер концептуального электромобиля

Компания Lexus показала тизер нового концепт-кара, премьера которого состоится на автосалоне в Токио.

Как сообщает японский автопроизводитель, новинка будет электромобилем. Модель должна продемонстрировать современные технологии в области электрических силовых установок и систем беспилотного вождения.

На единственном снимке показан элемент концепт-кара, который, судя по описанию, является частью лазерной оптики нового электромобиля. Какой-либо другой информации о грядущей премьере Lexus не сообщил.

Напомним, ранее появилась информация, что Lexus выпустит свой первый серийный электромобиль в виде компактного городского хэтчбека.

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