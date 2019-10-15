По факту взрыва газа в Кореновске ведется доследственная проверка

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю организовало доследственную проверку по факту хлопка бытового газа в одной из квартир трехэтажного жилого дома по улице Школьной в Кореновске. Как сообщал “Ъ-Кубань”, сообщение о взрыве поступило сегодня, 15 октября, в 12:12. В это время в квартире проводились монтажные работы по установке газового счетчика.

По предварительным данным следственного ведомства, в результате ЧП пострадала 36-летняя женщина и выполняющий работы 58-летний слесарь. Частично повреждено имущество в квартире. Пострадавших госпитализировали в больницу. Предварительно, у них ожоги второй степени.

На место выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем и следователем-криминалистом, привлечены сотрудники газовой службы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В МЧС по краю сообщили, что повреждений несущих конструкций жилого дома нет, но нарушена целостность остекления трех окон.

Василий Хитрых