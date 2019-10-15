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На Кубани взорвался газ в трехэтажном доме

ЧП произошло в Кореновске сегодня, 15 октября, в 12:12. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в это время в квартире трехэтажного жилого дома по улице Школьной проводились монтажные работы по установке газового счетчика.

В ходе данных работ, по словам спасателей, произошла вспышка газовоздушной смеси. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало два человека, которые получили ожоги второй степени.

Уточняется, что повреждений несущих конструкций жилого дома нет. Тем не менее, была нарушена целостность остекления трех окон.

Василий Хитрых


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