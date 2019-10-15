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Кадр из фильма "Животные", режиссер Софи Хайд, 2019

«Новое британское кино» покажут в 29 городах России

Юбилейный, 20-й фестиваль «Новое британское кино» пройдет с 29 октября по 17 ноября в 29 городах России: от Москвы и Барнаула до Ярославля и Калининграда. Он организован арт-объединением CoolConnections и входит в программу Года музыки Великобритании и России, которая проводится посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского совета. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Специальными гостями смотра станут режиссер Уильям Макгрегор и шотландский актер Конор Берри.

В нынешнем году фестиваль поддерживает ЦУМ. Здесь запланированы паблик-токи и встречи с создателями конкурсных картин. Фильмом открытия станет «Аббатство Даунтон», полнометражная картина на основе культового исторического сериала о семье английских аристократов Кроули и их слуг, живущих в родовом поместье Даунтон. Показ фильма и открытие самого фестиваля пройдет в Каро 11 Октябрь 29 октября.

Среди участников программы — экспериментальная картина «Наживка», бритком «Друзья рыбака», вольная автобиография постоянной участницы фестиваля Джоанны Хогг «Сувенир» и историческое кино «Голкипер».

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