«Джазовая провинция» пройдет в Воронеже с 26 октября по 8 ноября

Межрегиональный фестиваль «Джазовая провинция» состоится в Воронеже в три дня, сообщила пресс-служба фестиваля. Три концерта пройдут 26 октября, 7 и 8 ноября. Единственной площадкой стала воронежская филармония. Хедлайнерами фестиваля в Воронеже стали TheGeorgianSix, Ив Корнелиус, большой джазовый оркестр Петра Востокова и Sweet Megg&The Wayfarers. TheGeorgianSix и оркестр Петра Востокова выступят 26 октября: грузинский секстет представит смесь традиционного трехголосия, джаза, фолка и классики, а оркестр исполнит золотые джазовые хиты ХХ века. Остальные хедлайнеры сыграют сдвоенный концерт 7 ноября. Уже выступавшую в Воронеже Ив Корнелиус называют наследницей знаменитых вокалисток Эллы Фитцджеральд и Сары Вон. Американский секстет Sweet Megg& The Wayfarers выходит за границы джаза, соединяя в мелодиях новоорлеанский и гарлемский свинг, парижское кабаре и блюз.

О том, в каких условиях проходил прошлый фестиваль, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Джазовую провинцию" проспонсируют зрители».

Александр Прытков