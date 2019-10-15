«Электричество — совершенно не эмоциональный продукт»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает на тему того, почему переход к электромобилям нельзя назвать исключительно позитивным трендом.

Марка Peugeot объявила о том, что в дальнейшем откажется от бренда GTi, под которым выпускались «заряженные» модификации серийных моделей. Отказ от трех привычных букв в названии продиктован тем, что спортивная версия нового Peugeot 208 будет полностью электрической, и ей не подойдет имя, ассоциирующееся с бензиновыми двигателями. Стремление объявить все, что связано с двигателями внутреннего сгорания, чем-то позорным и поскорее вычеркнуть эти времена из своей корпоративной памяти — довольно странный тренд сегодняшнего дня. Особенно если учесть, что привычные нам с детства бензиновые моторы явление не столь техническое, сколь культурное.

Судите сами: бензином можно было помыть руки в гараже, пятно на куртке оттереть, в костер плеснуть для розжига. Помните, как раньше ценилось умение скачивать бензин из автомобиля? Один конец шланга засунуть в бак, другой — в себя. Потому что бензином можно было поделиться! А электричеством? Чем вы поможете на трассе человеку, у которого сели батарейки? Посоветуете постучать их одна о другую, как это делали владельцы кассетных плееров? Но тут надо действовать предельно осторожно. Помните, как смеялись над Михалычем, когда он, ковыряясь под капотом, по ротозейству положил рожковый ключ аккурат на аккумуляторные клеммы? Сделай он такое в нашем высоковольтном электрическом будущем, сразу бы отправился на кладбище.

Электричество помимо всего остального совершенно не эмоциональный продукт. Современный автомобиль можно побаловать дорогим бензином с хорошей заправки, например, залить 100-й, высокооктановый, и попробовать уловить разницу с привычным 92-м. А электричество как сортировать? По типу производства? Мол, атомное, оно же ядерное, круче того, что произвели при сжигании биотоплива, полученного из коровьих лепешек...

И еще: раньше про владельца спортивного Peugeot можно было сказать, что у него «бензин в крови». А сегодня как? Что у него «искры из глаз»? Звучит, согласитесь, глупо.