Пресс-тур для СМИ Юга России прошел в Адыгее

В Адыгее состоялся пресс-тур, в ходе которого представителей СМИ Юга России познакомили с культурными традициями республики, знаковыми инвестиционными проектами, ведущими брендами. Кроме того в рамках пресс-тура обсуждалось воспитание межэтнической толерантности и общественного согласия через СМИ и публикации в соцсетях.



Фото: АиФ-Адыгея

В мероприятии приняли участие около 50 журналистов из ЮФО, СКФО, Крыма, федеральных газет и информагентств. Также секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный рассказал представителям районных газет о перспективах развития интернет-журналистики.

Первым пунктом программы стало посещение ветропарка, который строит на границе Шовгеновского и Гиагинского районов Адыгеи АО «НоваВинд» (входит в структуры Росатома). Запуск парка мощностью 150 МВт запланирован на конец 2019 года. Сейчас из 60 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая смонтированы уже 46. Ведутся прокладка кабелей, установка трансформаторных подстанций, систем видео-наблюдения и другие работы. Масштабы ветропарка и установок впечатляют. Журналисты понаблюдали за тем, как секция за секцией на прочном фундаменте вырастает очередной ветряк высотой сто метров. Позднее на него будет установлена гондола и лопасти каждая длиной 50 метров.

Также представителей СМИ познакомили с работой ЗАО Молкомбинат «Адыгейский». Завод выпускает разнообразную молочную продукцию, а кроме того, недавно запустил линейку вкусных адыгейских сыров. Гости побывали с цехах, где формуется сыр, понаблюдали за его расфасовкой и упаковкой.

Еще одной точкой в маршруте пресс-тура стало посещение чайных плантаций Адыгейского филиала Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур в горной части Майкопского района. Здесь выращиваются уникальные сорта черного, а с недавних пор и зеленого чая, пользующиеся большой популярностью у ценителей этого напитка.

Пожалуй, жемчужиной пресс-тура стал показ коллекции национального адыгского костюма в Северокавказском филиале Государственного музея Востока. Артисты муниципального бюджетного учреждения культуры «Ошад» продемонстрировали всю красоту убранства невесты, повседневной одежды праздничных нарядов женщин, строгость и подчеркнутую мужественность черкески у мужчин. Традиционные дефиле сочетались с танцами, декламацией стихов и песнями на адыгейском языке.