Anglo-American представила свой медный проект в Перу

Anglo-American PLC представила в Перу свой проект Quellaveco, который компания называет «лицензией по печатанию денег», сообщила Financial Times (FT). По словам главы перуанского подразделения компании Тома Маккали, запасов меди на шахте хватит примерно на 100 лет.

«Это не какая-то там шахта, рассчитанная на 30 лет. По моим представлениям, она будет работать до 100 лет. Это очень долгосрочная лицензия на печатание денег»,— заявил господин Маккали.

Как отмечает FT, проект в Перу — первый новый крупный проект компании со времени запуска железорудного проекта Minas Rio в Бразилии, расходы на который превысили планировавшиеся на миллиарды долларов и который в итоге стоил поста генерального директора компании Синтии Кэррол.

Перуанский проект был запущен в прошлом году и, как сообщает компания, начнет работу в 2022 году, а через год начнет работать на полную мощность, добывая 330 тыс. тонн меди в год.

Андрей Келекеев