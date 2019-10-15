На площади Тукая в Казани намерены ликвидировать подземный переход

Подземный пешеходный переход на площади Тукая возле ТРЦ «Кольцо» в центре Казани планируют ликвидировать в ходе реконструкции торгово-развлекательного комплекса. Вместо него создадут наземный. Это предполагает концепция реконструкции, которую выбрали ТРК «Кольцо» и управление архитектуры и градостроительства Казани в ходе конкурса.

Как писал «Ъ-Казань», разработчиком концепции является московская компания Heads Group. Как сообщается на ее сайте, улицу Пушкина планируется сузить. Кроме того, авторы концепции предлагают убрать автобусные карманы для упрощения высадки и посадки пассажиров из общественного транспорта.

"Ъ-Казань"