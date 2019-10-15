Подъезды к Цимбалинскому путепроводу реконструируют в 2022 году

Подъезды к Цимбалинскому путепроводу, соединяющему Невский и Фрунзенский районы Петербурга, планируется реконструировать в 2022 году. Речь идет о ремонте улицы Белы Куна — от Софийской улицы до виадука и улицы Цимбалина — от улицы Седова до путепровода.

Как заявил заместитель генерального директора «Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга» Андрей Шаньгин, работы начнутся после завершения капремонта самого путепровода. Они должны завершиться в 2021 году.

По данным ТАСС, на реконструкцию прилегающих к путепроводу улиц из бюджета планируется привлечь 38 млн рублей.

Ранее власти Петербурга и ОАО «РЖД» заключили соглашение о реконструкции транспортного объекта. Стоимость ремонта составляет 4,5 млрд руб., работы продлятся три года.