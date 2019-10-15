Управление паромной линией Усть-Луга – Балтийск предложили передать РЖД

Правительство Калининградской области выступило с предложение передать полномочия по управлению паромной линией Усть-Луга – Балтийск единому оператору. Им, по мнению региональных властей, должно стать ОАО «РЖД». Это позволит обеспечить ритмичную работу паромного сообщения и непрерывный технологический цикл в рамках стивидорной и морской деятельности. В ближайшее время соответствующее инициативное письмо будет передано вице-премьеру – министру финансов РФ Антону Силуанову. Об этом со ссылкой на представителя администрации Калининградской области сообщает «Интерфакс».

Отметим, что сейчас на линии Усть-Луга – Балтийск работают два парома: «Амбал» и «Балтийск», управляемые, соответственно, компаниями «ОБЛ-Шиппинг» и ООО «Блэксиа Ферри и Инвестиции». Кроме этого, Невский судостроительно-судоремонтный завод в настоящий момент строит для этой линии еще два парома. Правительство Калининградской области рассчитывает, что процедура передачи полномочий единого оператора может быть завершена к моменту их постройки в 2020 и 2021 годах.