Паром для линии Усть-Луга – Балтийск спустят на воду в июле

В июле на Невском судостроительном заводе на воду будет спущен первый автомобильно-железнодорожный паром для линии Усть-Луга – Балтийск. Об этом заявил президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, паром строительства в соответствии с графиком.

Напомним, что в настоящее время на линии работают два парома — «Амбал» и «Балтийск». По заказу ФГУП «Росморпорт» на Невском судостроительно-судоремонтном заводе ведется строительство двух паромов. Первый должен быть сдан в 2020 году.