Задержали двоих полицейских, избивших нижегородца у «Нижполиграфа»

Двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Нижнему Новгороду задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, 12 сентября они задержали нижегородца у здания «Нижполиграфа», надели на него наручники и после этого избили. Как сообщает региональное следственное управление СК, в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и определят меру пресечения.

Ранее о применении сотрудниками полиции насилия в отношении него и подбрасывании ему наркотиков заявил Игорь Крайнов. Он обратился в Комитет против пыток за помощью. Юристы организации направили в Следственный комитет заявление о совершении преступления, приложив запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин избивают третьего, а затем один из них трогает карман штанов задержанного. Позже в этом кармане обнаружили наркотики.

Источник в правоохранительных органах рассказал “Ъ-Приволжье”, что Игорь Крайнов находился в разработке и был задержан в рамках оперативно-розыскных действий. В отношении нижегородца возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта»).

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Камерный момент».

Анастасия Еремина