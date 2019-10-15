Обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией прошли в Белгороде

В белгородском штабе сторонников политика Алексея Навального прошли обыски, рассказал “Ъ-Черноземье” координатор Максим Климов. По его словам, силовики изъяли фотоаппарат, оборудование для записи звука, плакаты с митингов и карточную игру, посвященную политической борьбе сторонников Алексея Навального: «Игру жалко больше всего, интересная была».

Ранее стало известно об обысках в тамбовском штабе. Там правоохранители изъяли жесткий диск, на котором, по словам сторонников политика, не было информации, которая могла бы заинтересовать силовиков. Также обыск прошел дома у тамбовского сторонника Алексея Навального Амира Жилилова.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, обыски проводятся в штабах и по месту жительства сотрудников региональных подразделений Фонда борьбы с коррупцией. Полицейские изымают «предметы и документы, имеющие значение для расследования». Несколько сотрудников ФБК вызваны на допросы. Кроме того, по ходатайству СКР суд арестовал счета ФБК в банках.

Уголовное дело об отмывании денег фондом СКР возбудил 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК, включая его сотрудников, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. 9 октября ФБК включили в список иностранных агентов.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «ФБК хотят заставить прекратить расследования».

Олег Мухин