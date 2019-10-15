Новые обыски прошли в штабе ФБК в Ижевске

В Ижевске прошли обыски по месту жительства сотрудницы штаба ФБК Анастасии Синельниковой. Как сообщила “Ъ”координатор штаба Резеда Абашева, это третья волна обысков у активистов Алексея Навального за последнее время в Удмуртии. При этом ранее у госпожи Синельниковой оперативные действия не проводились, отметила она. По ее словам, активистку после этого сотрудники правоохранительных органов возили в помещение штаба и вероятно вновь проводили обыск. Забрали ли что-то из офиса, она не знает.

Ранее стало известно, что обыски проходят сразу в нескольких регионах России. Следственный комитет России подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией. Следственные мероприятия идут в 30 регионах в рамках уголовного дела об отмывании денег фондом. Обыски также проводятся по месту жительства сотрудников региональных подразделений ФБК. Полицейские изымают «предметы и документы, имеющие значение для расследования». Несколько сотрудников ФБК вызваны на допросы.